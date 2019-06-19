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ЧЕ-2019 по фехтованию

Французская шпажистка Виталис стала чемпионкой Европы по фехтованию

Лучшая из россиянок Виолетта Колобова дошла до 1/8 финала
Мари-Флоранс Кандассами и Коралин Виталис EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
Мари-Флоранс Кандассами и Коралин Виталис
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Француженка Коралин Виталис завоевала золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях шпажисток. Турнир проходит в немецком Дюссельдорфе.

В финале Виталис обыграла соотечественницу Мари-Флоранс Кандассами со счетом 15:11. Обладательницами бронзовых наград стали полька Ева Тшебиньская и немка Александра Ндоло.

Россиянки Любовь Шутова и Виолетта Храпина выбыли на стадии 1/32 финала, Татьяна Андрюшина - в 1/16 финала, Виолетта Колобова - в 1/8 финала, она проиграла Кандассами.

Виталис является трехкратной чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы завершится 22 июня.

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