Французская шпажистка Виталис стала чемпионкой Европы по фехтованию

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Француженка Коралин Виталис завоевала золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях шпажисток. Турнир проходит в немецком Дюссельдорфе.

В финале Виталис обыграла соотечественницу Мари-Флоранс Кандассами со счетом 15:11. Обладательницами бронзовых наград стали полька Ева Тшебиньская и немка Александра Ндоло.

Россиянки Любовь Шутова и Виолетта Храпина выбыли на стадии 1/32 финала, Татьяна Андрюшина - в 1/16 финала, Виолетта Колобова - в 1/8 финала, она проиграла Кандассами.

Виталис является трехкратной чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы завершится 22 июня.