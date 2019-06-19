Саблист Решетников принес сборной России первое золото ЧЕ по фехтованию

В финале 32-летний Решетников одержал победу над 25-летним соотечественником Камилем Ибрагимовым со счетом 15:7. Впервые с 2014 года в финале мужского турнира саблистов на чемпионате Европы встречались два россиянина. Тогда золото завоевал Алексей Якименко, победив Решетникова со счетом 15:11.

Россиянин Константин Лоханов выбыл на стадии 1/16 финала турнира, Дмитрий Даниленко - в 1/8 финала.

Для российской сборной золото Решетникова стало первым на чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Всего российские спортсмены после трех дней турнира завоевали пять медалей - одну золотую, две серебряные и две бронзовые. Ранее Инна Дериглазова стала серебряным призером в фехтовании на рапирах, бронзовые награды в активе саблистки Софьи Великой и рапириста Алексея Черемисинова.

Решетников является четырехкратным чемпионом мира. В четвертый раз он завоевал золото чемпионатов Европы (по два раза - в индивидуальных соревнованиях и командах). Кроме того, в 2013 году он стал победителем Универсиады в Казани в командном первенстве. Ибрагимов в третий раз стал серебряным призером чемпионатов Европы, на его счету также два титула чемпиона Европы и две золотые медали чемпионатов мира (все - в командных соревнованиях).

Чемпионат Европы завершится 22 июня.