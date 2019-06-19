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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с футболистом Матой

Соглашение с 31-летним полузащитником рассчитано до июня 2021 года

ТАСС, 19 июня. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с испанским полузащитником Хуаном Матой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано до июня 2021 года.

"Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов, - сказал Мата. - Я был в "Манчестер Юнайтед" пять лет и я с гордостью называю "Олд Траффорд" своим домом".

Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, ранее он играл за испанскую "Валенсию" и английский "Челси". Мата является обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов и двукратным победителем Лиги Европы. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.

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