"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с футболистом Матой

ТАСС, 19 июня. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с испанским полузащитником Хуаном Матой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано до июня 2021 года.

"Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов, - сказал Мата. - Я был в "Манчестер Юнайтед" пять лет и я с гордостью называю "Олд Траффорд" своим домом".

Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, ранее он играл за испанскую "Валенсию" и английский "Челси". Мата является обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов и двукратным победителем Лиги Европы. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.