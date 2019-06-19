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Футбол в России

Чемпион мира по футболу Шюррле не ведет переговоры с российскими клубами

По словам агента 28-летнего форварда, сильнейшие клубы России могли бы стать интересным вариантом для продолжения карьеры
Андре Шюррле EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Андре Шюррле
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футболист дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле не контактировал с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил ТАСС в среду агент игрока Инго Хаспел.

В среду немецкое издание Sport Bild сообщило, что Шюррле ведет переговоры с одной из российских команд.

"Конечно, мы тоже слышали подобную информацию и слухи от СМИ. Пока что мы не контактировали ни с одним российским клубом по поводу Шюррле, но РПЛ и сильнейшие клубы этого чемпионата могли бы стать интересным вариантом для нас", - сказал агент 28-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за лондонский "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил шесть мячей.

Немец является чемпионом мира 2014 года, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016), а также чемпионом Англии в составе лондонского "Челси" сезона-2014/15.

Теги
Российский футбол
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