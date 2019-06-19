Саблист Решетников заявил, что командная победа на ЧЕ для него важнее личного золота

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Чемпион Европы саблист Вениамин Решетников намерен поскорее забыть о своей личной победе на турнире, чтобы максимально выложиться в командном турнире. Об этом он рассказал ТАСС после своей победы в финале над соотечественником Камилем Ибрагимовым.

В финале 32-летний Решетников одержал победу над 25-летним Ибрагимовым со счетом 15:7. Два россиянина впервые встретились в финале чемпионата Европы с 2014 года, когда золото завоевал Алексей Якименко, победив Решетникова со счетом 15:11. Решетников завоевал вторую индивидуальную золотую медаль чемпионата спустя 10 лет, в 2009 году он был первым в болгарском Пловдиве.

"Русский финал всегда был эмоционально сложен для меня, еще когда я фехтовал против Ковалева, Якименко. Но мы приехали сюда за командным золотом - это самое главное, мы должны максимально выложиться, поэтому надо забыть о победе как можно скорее", - сказал Решетников.

Решетников отметил непредсказуемость борьбы на чемпионате: "В нашем виде спорта решающее значение играет эмоциональная составляющая, если грамотно подойти, можно бороться за медали. На этом чемпионате было много непредсказуемого, например, олимпийский чемпион 2004 года Альдо Монтана сначала выиграл у румына Дольничану, а потом проиграл чемпиону Игр-2012 Арону Силадьи. В нашем случае, думаю, результат дала хорошая работа, проделанная на сборе перед турниром".

Командный турнир саблистов пройдет на чемпионате Европы в заключительный день турнира 22 июня.