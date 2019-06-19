Глава Федерации фехтования России: Решетников и Ибрагимов блестяще выступили на ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 20 июня. /ТАСС/. Российские саблисты Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов, сразившиеся в финале индивидуального турнира чемпионата Европы в Дюссельдорфе, выступили блестяще в рамках первенства. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

В заключительный день личных турниров на чемпионате Европы россияне завоевали сразу две медали в фехтовании на саблях. В российском финале встретились чемпион мира 2013 года 32-летний Решетников и 25-летний Ибрагимов, который является обладателем двух золотых медалей чемпионатов Европы (2016, 2017). Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу Решетникова. Таким образом, саблист смог завоевать золото в личном турнире европейского первенства спустя 10 лет - первую медаль он выиграл в 2009 году в Пловдиве (Болгария).

"Оба показали блестящее фехтование, - подчеркнул Михайлов. - Решетников сегодня был сконцентрирован на сто процентов, красиво дрался. Это была заслуженная победа".

Комментируя отсутствие медалей сборной России в индивидуальном турнире шпажистов, Михайлов высказал надежду на командный этап. "К сожалению, в индивидуальной шпаге успехов у нас в Дюссельдорфе нет, но мы надеемся на командные соревнования. На Олимпиаду нужно пробиваться через команду, но конкуренция будет высокая, а этот вид всегда непредсказуемый и капризный. Будем надеяться, что они соберутся, ведь потенциал побороться за медали есть", - добавил глава ФФР.

Командные турниры на чемпионате Европы пройдут с 20 по 22 июня.