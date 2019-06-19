Бауэр рассчитывает на победу российских саблистов в командных турнирах ЧЕ в Дюссельдорфе

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 20 июня. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по фехтованию на саблях француз Кристиан Бауэр рассчитывает на успешное выступление спортсменов в командных соревнованиях чемпионата Европы в Дюссельдорфе. Об этом Бауэр рассказал ТАСС после окончания личного турнира фехтовальщиков.

Российские саблисты завоевали на чемпионате Европы три медали. Золотую награду выиграл Вениамин Решетников, победивший в финале соревнований соотечественника Камиля Ибрагимова. В женском турнире обладательницей бронзовой медали стала Софья Великая. Чемпионат Европы - этап олимпийской квалификации к Играм в Токио 2020 года.

"Личные результаты на этом турнире не являются нашей основной целью, индивидуальные соревнования стали подготовкой к командным. В личном первенстве российские саблисты показали хорошие результаты, я доволен. Решетников и Ибрагимов взяли золото и серебро, но хорошо фехтовали Даниленко и Лоханов. Последний допускал ошибки, они свойственны для его возраста и связаны с концентрацией, но это очень сильный спортсмен", - сказал Бауэр.

"Великая выиграла три последних старта, я не могу от нее требовать первого места постоянно, она не машина. Мы ждем результата в команде, это будет новая версия сборной, в которую впервые вошла Ольга Никитина. Любопытно посмотреть, как это будет выглядеть. Девочки хорошо ладят, поэтому думаю, что все будет хорошо", - подчеркнул тренер.

Командный турнир саблисток пройдет 20 июня. Саблисты разыграют медали в 22 июня.