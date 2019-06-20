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НХЛ

Форвард "Ванкувера" Петтерссон стал лучшим новичком сезона НХЛ

Шведский хоккеист набрал в регулярном чемпионате 66 (28+38) очков, став самым результативным игроком своего клуба
Элиас Петтерссон AP Photo/John Locher
Описание
Элиас Петтерссон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 июня. Шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон стал лучшим новичком по итогам регулярного сезона - 2018/19 в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Торжественная церемония вручения индивидуальных наград проходит в Лас-Вегасе.

20-летний Петтерссон в своем дебютном сезоне набрал 66 (28 голов + 38 голевых передач) очков в 71 матче чемпионата. В борьбе за "Колдер Трофи" он опередил своего соотечественника 19-летнего защитника "Баффало" Расмуса Далина (9+35), ставшего первым номером прошлогоднего драфта, и 25-летнего вратаря "Сент-Луиса" Джордана Биннингтона, который в 32 играх пять раз сыграл "на ноль", отражая 91,4% бросков.

Петтерссон стал четвертым шведом, получившим приз лучшему новичку сезона после Петера Форсберга (1995), Даниэля Альфредссона (1996) и Габриэля Ландескуга (2012). Впервые с 1992 года обладателем "Колдер трофи" стал представитель "Ванкувера". В прошлый раз это удалось россиянину Павлу Буре.

Обладатель приза определяется после регулярного чемпионата. Выбор завершается практически одновременно со стартом первого раунда плей-офф. Выступление в Кубке Стэнли на результаты никак не влияет.

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