Дон Суини признан лучшим генеральным менеджером НХЛ по итогам сезона-2018/19

ТАСС, 20 июня. Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини признан лучшим в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2018/19. Церемония вручения индивидуальных наград проходит в Лас-Вегасе.

Также на приз претендовали Дуг Армстронг из "Сент-Луиса" и Дон Уодделл из "Каролины". Обладатель награды определялся после регулярного чемпионата. Выбор завершился практически одновременно со стартом первого раунда плей-офф. Выступление в Кубке Стэнли на результаты никак не повлияло.

"Бостон" в прошедшем регулярном чемпионате набрал 107 очков и занял второе место в Западной конференции, а также третье - в сводной турнирной таблице НХЛ. В плей-офф команда дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла "Сент-Луису" со счетом 3-4.

"Каролина" Уодделла впервые с сезона-2008/09 пробилась в плей-офф, где победила прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтон" (4-3) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0). В финале конференции команда уступила "Бостону" (0-4). "Сент-Луис" Армстронга стал 12-м по итогам регулярного чемпионата и завоевал Кубок Стэнли впервые в истории.

Награда лучшему генеральному менеджеру НХЛ вручается с сезона-2009/10. Армстронг получал приз в сезоне-2011/12. 52-летний Суини работает на посту генерального менеджера "Бостона" с 2015 года.