Кучеров признан лучшим игроком НХЛ по версии профсоюза игроков лиги

ТАСС, 20 июня. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал обладателем приза "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков лиги. Церемония награждения проходит в Лас-Вегасе.

В прошедшем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард установил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 25-летний нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда игроки "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.