Игрок "Калгари" Джиордано признан лучшим защитником НХЛ сезона-2018/19

ТАСС, 20 июня. Игрок клуба "Калгари" Марк Джиордано стал обладателем приза "Норрис Трофи", который вручается лучшему защитнику по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Торжественная церемония награждения проходит в Лас-Вегасе.

35-летний Джиордано стал вторым в списке бомбардиров регулярного чемпионата среди защитников, набрав 74 очка (17 голов + 57 передач). "Калгари" в таблице Западной конференции финишировал первым, однако в стартовом раунде Кубка Стэнли уступил "Колорадо" (1-4).

На приз также претендовали Брент Бернс ("Сан-Хосе") и Виктор Хедман ("Тампа"). 34-летний Бернс в регулярном чемпионате сезона-2018/19 набрал больше всех очков (83) и сделал больше всех результативных передач (67) среди защитников. Он стал первым в истории "Сан-Хосе" игроком обороны, сделавшим по крайней мере 60 передач за один сезон. "Сан-Хосе" занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Вегас" (4-3), во втором оказалась сильней "Колорадо" (4-3), а в полуфинале проиграла будущему победителю турнира "Сент-Луису" (2-4).

28-летний Хедман выигрывал "Норрис Трофи" в прошлом году, он стал лучшим в "Тампе" среди защитников по очкам (54), голам (12) и передачам (42). Клуб стал лучшим в регулярном чемпионате, повторив рекорд по числу побед в одном сезоне (62). Однако в первом раунде плей-офф "Тампа" уступила "Коламбусу" (0-4).

"Норрис Трофи" вручается с 1954 года, чаще всех обладателем приза становился канадец Бобби Орр (8). Российские игроки ни разу не признавались лучшими защитниками по итогам сезона НХЛ.