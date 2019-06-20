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НХЛ

Игрок "Калгари" Джиордано признан лучшим защитником НХЛ сезона-2018/19

35-летний хоккеист набрал 74 (17+57) очка в регулярном чемпионате, заняв второе место среди всех защитников лиги по этому показателю
Марк Джиордано
Описание
Марк Джиордано

ТАСС, 20 июня. Игрок клуба "Калгари" Марк Джиордано стал обладателем приза "Норрис Трофи", который вручается лучшему защитнику по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Торжественная церемония награждения проходит в Лас-Вегасе.

35-летний Джиордано стал вторым в списке бомбардиров регулярного чемпионата среди защитников, набрав 74 очка (17 голов + 57 передач). "Калгари" в таблице Западной конференции финишировал первым, однако в стартовом раунде Кубка Стэнли уступил "Колорадо" (1-4).

На приз также претендовали Брент Бернс ("Сан-Хосе") и Виктор Хедман ("Тампа"). 34-летний Бернс в регулярном чемпионате сезона-2018/19 набрал больше всех очков (83) и сделал больше всех результативных передач (67) среди защитников. Он стал первым в истории "Сан-Хосе" игроком обороны, сделавшим по крайней мере 60 передач за один сезон. "Сан-Хосе" занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Вегас" (4-3), во втором оказалась сильней "Колорадо" (4-3), а в полуфинале проиграла будущему победителю турнира "Сент-Луису" (2-4).

28-летний Хедман выигрывал "Норрис Трофи" в прошлом году, он стал лучшим в "Тампе" среди защитников по очкам (54), голам (12) и передачам (42). Клуб стал лучшим в регулярном чемпионате, повторив рекорд по числу побед в одном сезоне (62). Однако в первом раунде плей-офф "Тампа" уступила "Коламбусу" (0-4).

"Норрис Трофи" вручается с 1954 года, чаще всех обладателем приза становился канадец Бобби Орр (8). Российские игроки ни разу не признавались лучшими защитниками по итогам сезона НХЛ.

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Кучеров признан самым ценным игроком НХЛ сезона-2018/19
Также форвард завоевал награду лучшему бомбардиру сезона ("Арт Росс Трофи") и приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги ("Тед Линдсей Эворд").
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