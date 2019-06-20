Овечкин, Кучеров и Василевский вошли в символическую сборную по итогам сезона НХЛ

ТАСС, 20 июня. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкина, форвард "Тампы" Никита Кучеров и вратарь команды Андрей Василевский попали в первую символическую сборную по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также в число лучших игроков попали защитники Марк Джиордано ("Калгари"), Брент Бернс ("Сан-Хосе") и нападающий Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"). Вторую сборную лучших хоккеистов составили вратарь Бен Бишоп ("Даллас"), защитники Виктор Хедман ("Тампа") и Джон Карлсон ("Вашингтон"), а также нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург"), Брэд Маршанд ("Бостон") и Патрик Кейн ("Чикаго").

Овечкин восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 51 шайбу. По ходу сезона он побил рекорд Сергея Федорова (1179 очков) по набранным очкам за карьеру в матчах регулярных чемпионатов среди российских игроков. Всего на счету Овечкина сейчас 1211 (658 голов + 553 передачи) очков в 1084 встречах.

Кучеров в прошедшем регулярном чемпионате набрал 128 (41+87) баллов. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 25-летний нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат, тогда хоккеисты "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно. Россиянин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата как по версии журналистов ("Харт Трофи"), так и по версии членов профсоюза игроков ("Тед Линдсей Эворд").

Василевский стал лучшим голкипером регулярного чемпионата. Он провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Россиянин разделил четвертое место в лиге с голкипером "Нью-Йорк Айлендерс" Робином Ленером по количеству матчей "на ноль" (по шесть).