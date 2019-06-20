Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград

ТАСС, 20 июня. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров считает, что индивидуальные достижения хоккеистов не важны так сильно, как победа в розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом форвард сказал в своей речи на торжественной церемонии вручения призов по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая прошла в ночь на четверг.

Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку по итогам сезона, награды лучшему бомбардиру сезона ("Арт Росс Трофи"), а также приза лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги ("Тед Линдсей Эворд"). В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков. Форвард установил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. "Тампа" с Кучеровым в составе заняла первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, одержав 62 победы, однако команда уступила в первом раунде Кубка Стэнли "Коламбусу" со счетом 0-4.

"Приз Теда Линдсея имеет для меня особое значение, - сказал Кучеров. - Тебя выбирают парни, против которых ты бьешься каждый вечер, их признание очень ценю. Индивидуальные призы, звание MVP - все это звучит отлично, но главным трофеем все равно остается Кубок Стэнли. Ради которого нам придется трудиться еще упорнее, чем мы трудились все это время".

Нападающий отметил, что он больше думал о командных достижениях. "Я просто пытался сохранять спокойствие, все мои мысли были о том, чтобы выигрывать для команды, чтобы помочь команде заработать больше очков, а не только себе", - сказал он.

Также Кучеров добавил, что хоккеистам "Тампы" нужно стать лучше в следующем сезоне. "Нужно взять на себя инициативу. Все в команде должны стать лучше, в том числе и я. Это то, над чем мы будем работать летом", - отметил хоккеист.

Приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ вручается с 1924 года. Рекордсменом по количеству наград является Уэйн Гретцки, девять раз становившийся лауреатом. Из россиян приз получали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012).