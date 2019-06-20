Василевский считает, что обладателей "Везина Трофи" из России в будущем будет больше

ТАСС, 20 июня. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский уверен, что в будущем россияне будут чаще выигрывать приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) - "Везина Трофи". Об этом хоккеист рассказал журналистам после торжественной церемонии вручения призов по итогам сезона НХЛ, которая прошла в ночь на четверг, слова Василевского приводит пресс-служба лиги.

24-летний Василевский стал обладателем "Везина Трофи", в регулярном чемпионате россиянин провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Также на приз "Везина Трофи" претендовали американский вратарь "Далласа" Бен Бишоп и шведский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Робин Ленер. "Тампа" стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд по числу побед (62), однако в первом раунде плей-офф уступила "Коламбусу" со счетом 0-4. Ранее из россиян эту награду получал только голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский (2012/13, 2016/17).

"Робин Ленер и Бен Бишоп провели восхитительный чемпионат, они тоже в полной мере заслужили эту награду, - сказал Василевский. - Сегодня вечером было принято вот такое решение. Приехать на награждение одним из трех лучших вратарей - уже престижно, поэтому, если бы я проиграл, то даже не расстроился бы. Я удивлен, что только двое россиян выигрывали эту награду, у нас очень хорошая школа вратарей, и в будущем победителей "Везина Трофи" из России станет намного больше".

Василевский третий раз подряд попал в число претендентов на приз, в позапрошлом сезоне в финальную тройку вошел Бобровский, ставший тогда двукратным обладателем трофея. В прошлом году номинантом был сам Василевский, но награду получил голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне.

До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на "Везина Трофи", лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант, выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год.

Приз назван в честь бывшего вратаря "Монреаля" Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч. Всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации (НХА) и НХЛ, 15 раз сыграв "на ноль".