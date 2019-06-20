Первый тренер Кучерова не увидел конкурентов воспитаннику в борьбе за призы НХЛ

В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков, побив рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 26-летний нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. В ночь на четверг Кучеров на гала-вечере НХЛ получил три награды - "Харт Трофи" (вручается самому ценному игроку по итогам сезона), "Арт Росс Трофи" (награда лучшему бомбардиру сезона) и "Тед Линдсей Эворд" (приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги).

"А кому еще дать-то было? В этом году Патрик Кейн и Коннор Макдэвид (форварды "Чикаго" и "Эдмонтона" - прим. ТАСС) даже не попали в плей-офф, очков Никита набрал больше. Поэтому, в принципе, предсказуемо. Единственный минус в борьбе с ними был в том, что он русский", - сказал Курдин.

"После такого сезона Никите будет тяжело [продолжить выступать на таком же уровне]. Следующий сезон будет показательным. Удержаться на вершине, как всегда, тяжелее", - отметил он.

На вопрос о том, какой из призов, завоеванных Кучеровым по итогам сезона, кажется ему ценнее, "Арт Росс Трофи" или "Тед Линдсей Эворд", тренер сказал, что признание коллег-хоккеистов важнее, чем мнение представителей СМИ. "Все призы ценные, но признание игроков, наверное, ценнее, потому что они профессионалы и вместе с ним играют на площадке", - отметил Курдин.

"Тампа" оказалась не готова к плей-офф"

По мнению специалиста, воспитавшего Кучерова, "Тампа" не сумела показать свой максимум в борьбе за Кубок Стэнли из-за просчетов главного тренера Джона Купера. Регулярный чемпионат команда российского нападающего выиграла, набрав 128 очков и оторвавшись от ближайших преследователей на 21 балл. В первом же раунде плей-офф клуб из Флориды вылетел, проиграв "Коламбусу" со счетом 0-4 в серии.

"Наверное, команда просто оказалась не готова к плей-офф, расслабилась. Очень неподготовленная команда была, не он - а вся команда, - отметил Курдин. - Думаю, так на них подействовала "регулярка". В этом больше виноват тренер - не смог достучаться до ребят, подготовить и перестроить их".