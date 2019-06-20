Вирджетс покинет пост исполнительного директора Международной ассоциации бокса

ТАСС, 20 июня. Исполнительный директор Международной ассоциации бокса (AIBA) Том Вирджетс уйдет со своего поста. Об этом говорится в письме Вирджетса, адресованном членам исполкома AIBA, текст которого приводит портал Inside The Games .

Исполнительный директор отметил, что у AIBA на данный момент менее $400 тыс. Из-за недостатка денег организация не сможет оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS) о лишении статуса признания. Также AIBA распускает всех сотрудников своего офиса в Лозанне, включая Вирджетса, за исключением трех человек.

"Учитывая тот факт, что у AIBA недостаточно финансов для того, обеспечивать сотрудников, будет очень трудно убедить МОК в том, что организация может выполнять все свои функции со значительно сокращенным штатом. Для этого потребуется значительно большее количество добровольцев", - говорится в письме Вирджетса.

"Необходимо определить, есть ли у AIBA будущее, с моей точки зрения, принимаемые МОК решения, очевидно, были направлены на то, чтобы обанкротить AIBA, - также отмечается в письме. - Нас лишили всех источников дохода, которые мы имели. Очевидно, что решение о приостановке AIBA было принято давно".

Однако Вирджетс отметил, что финансовое положение AIBA может быть восстановлено, если генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев погасит долги организации. Вирджетс также заявил, что исполняющий обязанности главы организации Мохаммед Мустасан ведет переговоры с МОК, чтобы найти еще одно возможное решение.

В мае МОК принял решение сохранить бокс на Олимпиаде 2020 года в Токио, но лишил AIBA статуса признания. Таким образом, организация отстранена от проведения боксерского турнира на Играх, для реализации планов по проведению боксерского турнира была создана специальная комиссия МОК. Если на сессии МОК, которая пройдет в швейцарской Лозанне с 24 по 26 июня, AIBA не восстановят, то организация не получит долю коммерческого дохода от проведения Олимпиады в размере $17,5 млн.