Отец Василевского считает, что вратарь станет примером для следующих поколений игроков

В четверг состоялась церемония награждения лучших игроков НХЛ прошедшего сезона, где награду лучшему голкиперу турнира, "Везина Трофи", получил Василевский. В мае он был признан лучшим голкипером чемпионата мира, где сборная России завоевала бронзовые медали. Отец 24-летнего россиянина является воспитанником уфимского хоккея, бывшим советским и российским голкипером, выступал за тюменский "Рубин", череповецкую "Северсталь", уфимский "Салават Юлаев" и другие клубы. По окончании карьеры он стал тренером вратарей молодежной команды "Салавата Юлаева" - "Толпара", его старший сын Алексей является защитником екатеринбургского "Автомобилиста".

"Я считаю, что это не совсем личная награда, в первую очередь это колоссальный труд и работа, которая была проведена еще в детстве, в молодежке, - сказал Василевский-старший. - Он будет являться настоящим примером для будущих поколений, доказывать, что всегда есть к чему стремиться. Он уже в отрочестве понял, что всегда нужна мотивация: мы жили от зарплаты до зарплаты, и он поставил себе цель, что "вы не будете так больше жить", сдержал свое слово. К тому же это его любимый вид спорта - даже после поражения в первом раунде плей-офф он откликнулся на предложение сыграть за сборную, чтобы сезон длился как можно дольше, и помог команде взять медали чемпионата мира".

"Ему сейчас только будет 25 лет, судя по примерам лучших вратарей лиги, у него еще есть лет 13-14, чтобы закрепиться и дальше играть на таком же уровне. Еще Стив Айзерман (бывший канадский хоккеист, генеральный менеджер "Детройта" - прим. ТАСС) говорил, что Андрей - командообразующий игрок, под него создаются оптимальные условия, и он оправдывает оказанное доверие. Он чувствует себя в "Тампе" как дома, даже мы, когда приезжаем к нему, чужими себя там не чувствуем", - добавил отец хоккеиста.

Василевский в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Россиянин разделил четвертое место в лиге с вратарем "Айлендерс" Робином Ленером по количеству матчей "на ноль" (по шесть). "Тампа" стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд по числу побед (62), однако в первом раунде плей-офф уступила "Коламбусу" со счетом 0-4.