СМИ: дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной

ТАСС, 20 июня. Кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей, которую дисквалифицировали в 2017 году за нарушение антидопинговых правил, оказалась мужчиной. Об этом сообщил портал Nairobi News.

В 2017 году в пробе Чепкосгей, взятой после полумарафона в Малайзии в октябре 2016 года, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала спортсменку на четыре года начиная с 26 декабря, при этом ее результаты с 8 октября 2016 года были аннулированы.

4 июня Чепкосгей была арестована полицией Кении из-за того, что выдавала себя за медсестру. Полицейские установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.

"Я мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной", - сказал Чепкосгей.

Судебное разбирательство по делу Чепкосгей состоится 21 июня.