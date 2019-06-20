Врио главы Башкирии отметил заслугу системы "Салавата Юлаева" в награде Василевского

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошедшего сезона в том числе благодаря работе хоккейной системы "Салавата Юлаева", воспитанником которой он является. Об этом врио главы Башкирии Радий Хабиров написал в четверг на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

В четверг прошла церемония награждения лучших игроков НХЛ прошедшего сезона, где награду лучшему голкиперу турнира, "Везина Трофи", получил Василевский. В мае он был признан лучшим голкипером чемпионата мира, где сборная России завоевала бронзовые медали. Василевский является воспитанником уфимского хоккея. Выступал за молодежный клуб "Толпар" и клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" (2010-2014 гг.).

"Очень рад сегодня за нашу хоккейную школу - ее воспитанник Андрей Василевский назван лучшим вратарем НХЛ. Это всего лишь второй россиянин, добившийся настолько выдающегося успеха в сильнейшей лиге мира. И это, безусловно, заслуга и самого Андрея, и его тренеров, и всей способной воспитывать игроков топ-уровня системы "Салавата Юлаева", с чем я всех от души поздравляю и желаю успехов в новом сезоне" - отметил Хабиров.

Василевский в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. Россиянин разделил четвертое место в лиге с вратарем "Айлендерс" Робином Ленером по количеству матчей "на ноль" (по шесть). "Тампа" стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд по числу побед (62), однако в первом раунде плей-офф уступила "Коламбусу" со счетом 0-4.