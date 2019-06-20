Бывший футболист донецкого "Шахтера" Срна вошел в тренерский штаб клуба

ТАСС, 20 июня. Бывший хорватский защитник и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна присоединился к тренерскому штабу клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Должность 37-летнего хорвата не уточняется. В пятницу, 21 июня, состоится пресс-конференция нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру, в которой будет участвовать и Срна.

Срна перешел в "Шахтер" из хорватского "Хайдука" в 2003 году и провел в составе украинского клуба 15 лет. За это время он стал рекордсменом по числу проведенных матчей в составе клуба - 536, в которых забил 49 голов. В составе донецкого клуба Срна десять раз выиграл чемпионат Украины, семь раз - Кубок Украины, восемь раз - Суперкубок Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне-2008/09.

В феврале 2018 года Срна был дисквалифицирован за допинг на 17 месяцев (отстранение длилось с марта 2017 года по август 2018 года). Летом 2018 года он подписал однолетний контракт с итальянским "Кальяри" на правах свободного агента. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

В составе сборной Хорватии Срна сыграл 134 матча, в которых отличился 22 раза. Он был участником четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. На чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов и чемпионате мира - 2014 Срна был капитаном сборной Хорватии.