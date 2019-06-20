Чемпион UFC Нурмагомедов в начале июля начнет сборы в США

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов начнет сборы в США в начале июля. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Уже в начале июля Хабиб будет в США", - сказал Магомедов.

В настоящий момент чемпион UFC в легком весе проходит подготовку в Дагестане. Ближайший поединок Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье. В США Нурмагомедов традиционно тренируется в Сан-Хосе в зале АКА.

В активе Порье 25 побед и пять поражений. Еще один бой признан несостоявшимся. На счету Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.