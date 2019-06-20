Глава комиссии ЕОК уверен, что Европейские игры в Минске пройдут на высочайшем уровне

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Европейские игры в Минске пройдут при высочайшем уровне организации. Об этом в четверг журналистам заявил председатель координационной комиссии II Европейских игр Спирос Капралос.

Церемония открытия II Европейских игр пройдет в Минске 21 июня.

"Уровень проведения будет высочайшим, я получаю звонки от топовых спортсменов, которые указывают на высокие стандарты и хороший уровень соперничества. Важно, что это проходит за год до Олимпийских игр, у нас будут разыгрываться олимпийские лицензии, многие спортсмены рады находиться сегодня здесь, в Минске. Квоты повышают стремление участвовать в соревнованиях, у них есть возможность подготовиться к Токио", - заявил Капралос.

"Белоруссия проводила много важных мероприятий, но Европейские игры дают новые возможности, здесь сделали очень многое для наследия спорта и молодежи", - добавил он.

Во время соревнований будут проведены выборы столицы III Европейских игр. "Были скептические взгляды на будущее Европейский игр, но я уверен, что они будут и дальше проводиться", - заключил Капралос.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.