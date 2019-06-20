{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минаков проведет поединок в Bellator в конце июля - начале августа

В своем предыдущем бою в рамках организации россиянин проиграл французу Чейку Конго в феврале

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующий поединок российского бойца Виталия Минакова в Bellator пройдет в конце июля или начале августа. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Следующий поединок Минаков проведет в конце июля - начале августа", - сказал Магомедов.

Минаков в феврале проиграл французу Чейку Конго в поединке организации Bellator в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) решением судей. Позднее спортсмен сообщил ТАСС, что испытывал проблемы со здоровьем в преддверии боя.

В послужном списке 34-летнего Минакова, выступающего в тяжелой весовой категории, 21 победа (19 досрочно) и одно поражение.

Европейские игры-2019
Более 3600 спортсменов примут участие в Европейских играх в Минске
Соревнования пройдут с 21 по 30 июня
Читать полностью