Минаков проведет поединок в Bellator в конце июля - начале августа

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующий поединок российского бойца Виталия Минакова в Bellator пройдет в конце июля или начале августа. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Следующий поединок Минаков проведет в конце июля - начале августа", - сказал Магомедов.

Минаков в феврале проиграл французу Чейку Конго в поединке организации Bellator в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) решением судей. Позднее спортсмен сообщил ТАСС, что испытывал проблемы со здоровьем в преддверии боя.

В послужном списке 34-летнего Минакова, выступающего в тяжелой весовой категории, 21 победа (19 досрочно) и одно поражение.