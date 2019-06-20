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Футбол в России

Минимальная стоимость билета на Суперкубок России по футболу составит 800 рублей

Игра между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 6 июля на стадионе "ВТБ-Арена"
"ВТБ-Арена" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
"ВТБ-Арена"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Стоимость самых дешевых билетов на матч за Суперкубок России составит 800 рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче за Суперкубок России встретятся победитель чемпионата России петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Локомотив". Встреча пройдет 6 июля на столичном стадионе "ВТБ-Арена" в Петровском парке.

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Отмечается, что болельщики смогут приобрести только до четырех билетов в одни руки. Цена самого дорогого билета составляет 5000 рублей.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула.

В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). Прошлогодняя встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

"Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.

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