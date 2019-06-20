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Мохнаткин проведет следующий бой в PFL 8 августа

Поединок пройдет в США

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Михаил Мохнаткин проведет следующий поединок в американской организации PFL 8 августа. Об этом ТАСС в четверг сообщил менеджер спортсмена Адриан Бакош.

"Следующий поединок Михаил проведет 8 августа", - сказал Бакош.

Турнир пройдет в Атлантик-Сити (США, штат Нью-Джерси). Мохнаткин в начале июня проиграл соотечественнику Рашиду Юсупову в дебютном поединке в PFL.

Всего на счету 29-летнего спортсмена, выступающего в тяжелой весовой категории, 11 побед, четыре поражения и две ничьи.

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