ФК "Зенит" рассмотрит возможность обмена кругами с "Уфой"

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассмотрит возможность обмена кругами с "Уфой" для проведения матчей чемпионата России в комфортных погодных условиях. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

Первый матч между "Уфой" и "Зенитом" состоится в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 24 августа в Санкт-Петербурге, игра второго круга пройдет в 21-м туре в Уфе. Предварительно встреча запланирована на 8 марта.

"Обращение связано с климатическими условиями, мы попросили об этом "Зенит", - сказал Газизов. - Лучше нам принимать соперника в теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду (домашний стадион сине-бело-голубых "Газпром-Арена" оборудован выдвижной крышей - прим. ТАСС). Поэтому и попросили. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает".

Говоря о календаре на сезон, Газизов сказал, что у него нет нареканий, но отметил, что "Уфа" хотела обменяться кругами еще и с дебютантом премьер-лиги "Сочи". "Мы просили и "Сочи" поменяться кругами, но клуб отказался. Мне кажется, играть в Сочи в августе, а в ноябре у нас - это смешно. Но это решение "Сочи", потому что у них получалось бы четыре выездных матча подряд", - пояснил гендиректор уфимцев.

В предыдущем сезоне "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, сохранив прописку в премьер-лиге по итогам двух стыковых матчей с представителем Футбольной национальной лиги "Томью" (дома - 2:0, на выезде - 0:1). В первом туре нового розыгрыша РПЛ "Уфа" в Екатеринбурге сыграет с "Уралом", игра состоится 13 июля.