"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с футболистом Зинченко

ТАСС, 20 июня. Защитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити". Об этом в четверг сообщила пресс-служба английского клуба.

Новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет.

В среду "Манчестер Сити" продлил контракт с другим защитником, Кайлом Уокером, на пять лет.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" летом 2016 года и провел один сезон в аренде в голландском ПСВ. В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за английскую команду, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Вместе с "Манчестер Сити" украинский футболист дважды становился чемпионом Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019), Кубок английской футбольной лиги (2019) и Суперкубок Англии (2018).

В составе сборной Украины Зинченко сыграл 27 матчей и забил два мяча. Он был участником чемпионата Европы - 2016.