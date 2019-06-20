Президент БК ЦСКА: ужесточение трансферных правил в Китае должно помочь рынку Европы

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ужесточение правил, касающихся баскетбольных трансферов из-за рубежа, в Китае должно помочь баскетбольному рынку Европы с точки зрения привлечения игроков высокого уровня. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Президент Единой лиги ВТБ: приятно, что по силе нас ставят на второе-третье место в Европе

В июне Китайская баскетбольная ассоциация (основная профессиональная баскетбольная лига в стране) ужесточила правила подписания контрактов для иностранных игроков.

"Китайский чемпионат защищает свой растущий рынок, это интересное решение, посмотрим, как это сработает на практике, - сказал Ватутин. - В теории это должно немного помочь не только Поднебесной, но и косвенно Европе, так как последние сезоны китайский чемпионат предлагал большие контракты игрокам НБА и Евролиги, которые устраивали их не только с точки зрения сумм, но и сроков турнира - он длится всего шесть месяцев. Кто-то даже успевал сыграть в Китае, а потом закончить сезон краткосрочным контрактом в НБА, как например наш бывший игрок Аарон Джексон".

Китайская лига всегда ограничивала участие иностранцев в национальном чемпионате. При этом в разное время в лиге выступали звезды НБА: Трэйси Макгреди, Джей Ар Смит, Стив Фрэнсис, Гилберт Аринас и другие.

"Теперь свою состоятельность иностранцам в Китае придется доказывать без "раскачки", с первого дня, иначе есть риск оказаться не только без гарантированной работы в Китае, но и опоздать вернуться в Европу. Возможно, этот фактор удержит кого-то в Европе, посмотрим", - заявил президент ЦСКА.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью ТАСС заявил о проблеме нехватки игроков топ-уровня в европейском баскетболе.