Женский гандбольный клуб ЦСКА создан в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб ЦСКА, который со следующего сезона будет выступать в Суперлиге, образован в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Главным тренером ЦСКА назначен датский специалист Ян Лесли, имеющий опыт работы в России.

Презентация нового профессионального гандбольного клуба состоится в понедельник, 24 июня в пресс-центре ТАСС. На пресс-конференции можно будет узнать подробности создания клуба, его планы и задачи. Начало - в 12:00 мск.

В презентации, кроме Лесли, примут участие президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, капитан сборной России, олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

Благодаря созданию гандбольного клуба ЦСКА число участников женской Суперлиги в сезоне-2019/20 увеличится до 12 команд.