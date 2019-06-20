Тренер сборной России по регби-7 заявил, что перед командой стоит цель выйти на ОИ-2020

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 ставит цель квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Об этом говорится в заявлении главного тренера команды Вайсале Сереви, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Мы хотим выйти на Олимпиаду, - сказал Сереви. - Это большая цель, ее достижение требует больших усилий. Это действительно очень сложно, но парни работают не покладая рук, мы изучили наших соперников, мы должны играть в умное регби, чтобы достичь поставленных задач".

Фиджиец Сереви возглавил национальную команду России в ноябре прошлого года.

На Играх в Токио выступят 12 команд в мужском турнире, уже квалифицировались на соревнования сборные Японии (на правах хозяев), Новой Зеландии, США, Фиджи и ЮАР. Европейский квалификационный турнир пройдет 13 и 14 июля во Франции, победитель соревнований получит лицензию на Олимпиаду. Финальный квалификационный турнир состоится в июне 2020 года.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.