Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Международная федерация футбола (ФИФА) и организационный комитет "Катар-2022", несмотря на сообщения о возможном переносе чемпионата мира из страны, продолжают готовиться к проведению турнира. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мирового первенства.

Информация о том, что ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну, была распространена телеканалом TNT Sports. По его данным, в международной организации в настоящее время проводятся тайные встречи, целью которых является немедленный поиск замены страны - хозяйки чемпионата мира.

"Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению чемпионата мира в 2022 году, - сообщил собеседник агентства. - К концу этого года у нас будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Все в силе".

18 июня бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года, турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах. На данный момент из восьми заявленных арен открыто два стадиона - "Халифа" и "Аль-Вакра".