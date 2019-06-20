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Артемьев: Россия готова принять любой международный турнир по регби

В субботу в Москве стартует этап чемпионата Европы по регби-7
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия готова организовать турнир любого уровня по регби или регби-7. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

В субботу стартует московский этап чемпионата Европы по регби-7. Соревнования пройдут 22-23 июня в "Лужниках", в турнире примут участие 12 команд, лучшие девять сборных получат право на участие в отборочном турнире к Олимпиаде-2020 в Токио, который состоится в июле во Франции.

"Россия готова принимать турниры любого уровня - Кубки мира, матчи Мировой серии. Мы можем их организовывать, потому что не все страны могут похвастаться тем, как турниры проходят в Москве и других российских городах. Атмосфера соревнований в России также является конкурентным преимуществом для проведения турниров", - заявил Артемьев.

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