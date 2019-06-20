Сборная России по баскетболу 3х3 не смогла выйти в плей-офф Кубка мира

ТАСС, 20 июня. Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" завершила выступление на Кубке мира, не сумев выйти в плей-офф турнира. Соревнования проходят в Нидерландах.

Сборная России в составе Даниила Абрамовского, Александра Антоновского, Александра Зуева и Дмитрия Чебуркина в рамках группы B потерпела три поражения - от команд Эстонии (15:16), Пуэрто-Рико (15:19) и Монголии (12:14). Российские баскетболисты заняли последнее место по итогам группового этапа, одержав лишь одну победу над украинцами (21:14). В плей-офф из группы B вышли команды Украины и Пуэрто-Рико.

Кубок мира по баскетболу 3х3 проходит каждый год начиная с 2012 года. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Сербии, которая одерживала победу на турнире три года подряд. Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали турнира 2014 года.

Сборная России в мужском рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA) занимает второе место. Первое место занимают сербы.

Баскетбол 3х3 вошел в программу Олимпиады-2020.