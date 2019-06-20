Спортшкола в Мордовии расторгнет контракт с компанией отстраненного тренера Чегина

Накануне июньского совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который продлил отстранение ВФЛА, агентство Рейтер опубликовало информацию о том, что пожизненно отстраненный за нарушение антидопинговых правил Виктор Чегин получал государственные контракты на обеспечение безопасности спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Саранска.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике Саранска расторгнет контракт с охранной компанией Виктора Чегина, который был отстранен от работы в легкой атлетике за массовые нарушения антидопинговых правил его учениками. Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), такое решение было принято на встрече президента организации Дмитрия Шляхтина с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и министром спорта, молодежной политики и туризма региона Александром Савиловым.

"Разговор был очень жестким и предельно конкретным. Формально коммерческая деятельность Чегина не является нарушением условий его дисквалификации, однако мы понимаем, что охрана объекта и доступ к спортсменам - болезненный вопрос для антидопинговых служб. Эту ситуацию мы обсуждали и с рабочей группой накануне совета IAAF в Монако", - сказал Шляхтин.

"Сегодня глава Республики Мордовия поставил задачу министерству спорта, молодежной политики и туризма региона взять вопрос на контроль и в короткий срок расторгнуть контракт между спортивной школой олимпийского резерва по легкой атлетике Саранска и охранной компанией Чегина", - добавил он.

Глава ВФЛА выразил надежду, что после встречи вопрос будет решен в короткий срок, а фамилия Чегина не будет больше фигурировать ни в отчетах рабочей группы IAAF, ни в материалах журналистских расследований.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе.