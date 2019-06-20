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Филатов: подготовка Ханты-Мансийска к Кубку мира по шахматам 2019 года идет полным ходом

Турнир пройдет с 9 сентября по 4 октября
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подготовка Ханты-Мансийска к соревнованиям Кубка мира по шахматам идет полным ходом, турнир будет проведен идеально. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

"Мы находимся на связи с Натальей Комаровой (губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - прим. ТАСС) по поводу подготовки и проведения Кубка мира, подготовка идет полным ходом, - сказал Филатов. - У Ханты-Мансийска огромный опыт проведения спортивных соревнований, причем не только шахматных. Нет никаких сомнений в том, что Кубок мира пройдет идеально. Федерация полностью взаимодействует с руководством региона в плане подготовки и организации".

В 2020 году Ханты-Мансийск также примет Всемирную шахматную олимпиаду.

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