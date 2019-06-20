Гендиректор ФК "Анжи" уверен в получении лицензии на выступление во втором дивизионе

Как в четверг пояснил агентству глава комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов Александр Зорков, данная процедура заканчивается 26 июня. 20 июня состоялось заседание комиссии, на котором обсуждалась возможность получения клубом из Махачкалы разрешения на выступление в ПФЛ.

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор махачкалинского клуба "Анжи" Абсалутдин Агарагимов не сомневается в том, что команда получит лицензию, дающую право играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

"Нам сказали предоставить бумаги, которые на сегодняшний день уже собраны, но я не смог их принести на заседание. С вероятностью 99% мы получим лицензию, - сказал Агарагимов. - В РФС хорошо оценили проделанную "Анжи" работу, финансовые гарантии и многие документы были предоставлены. Мы понимаем, что РФС пошел на такой шаг, чтобы мы продолжали играть и не забывали гасить долги перед футболистами".

"В противном случае мы бы объявили себя банкротами, и все задолженности просто повисли бы в воздухе. Мы сделали все, чтобы сохранить историю "Анжи". Дальше мы будем планомерно гасить задолженности и выступать во втором дивизионе - после того, как 26-го числа официально объявят о том, что мы будем выступать", - добавил гендиректор махачкалинского клуба.

На протяжении всего сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы. В завершившемся 26 мая чемпионате России "Анжи" занял 15-е место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия в первом дивизионе.

Лучшими результатами клуба являются третье место в чемпионате России сезона-2012/13 и выход в финал Кубка России (2001, 2013). "Анжи" дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2013, 2014).