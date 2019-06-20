Российские волейболистки уступили в последней игре предварительного этапа Лиги наций

ТАСС, 20 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Нидерландов со счетом 0-3 в заключительном матче предварительного этапа Лиги наций. Игра прошла в Екатеринбурге.

Россиянки потерпели 12-е поражение в 15 матчах предварительного этапа соревнований. В турнирной таблице российская команда заняла 14-е место из 16, сборная Нидерландов с шестью победами стала 11-й. Ранее сборная России лишилась шансов на выход в финальную часть турнира.

В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, вышли сборная Китая на правах организатора турнира, а также команды США, Бразилии, Италии, Турции и Польши. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований. Действующим победителем Лиги наций является команда США.