Церемония поднятия флагов Европейских игр и ЕОК прошла в деревне Игр

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия флагов Европейского олимпийского комитета (ЕОК) и II Европейских игр состоялась в деревне Игр в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего в Играх примут участие 3600 спортсменов из почти 50 стран, которые разыграют между собой 200 комплектов медалей. Сборная России будет представлена 225 атлетами, которые будут бороться за награды во всех видах спорта.

"Хотел бы поздравить вас с тем, что вы являетесь участниками данного события, надеюсь, ваши страны будут гордиться вами. Требуется великое трудолюбие, чтобы достигнуть того, чего достигли вы. Около года осталось до Олимпиады в Токио, хорошо, что много олимпийских видов здесь представлено, ведь у вас есть прекрасная возможность завоевать квоты и осуществить мечту. Для Минска это великая честь, надеюсь, вы насладитесь их гостеприимством, принимающая сторона постаралась, все организовано на высшем уровне", - обратился к спортсменам председатель координационной комиссии II Европейских игр Спирос Капралос.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. На I Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).