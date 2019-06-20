Власти Дагестана не примут участия в финансировании ФК "Анжи"

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Власти Дагестана не будут участвовать в финансировании футбольного клуба "Анжи" в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор махачкалинцев Абсалутдин Агарагимов.

На протяжении всего сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы, гендиректор и главный тренер "Анжи" Магомед Адиев по ходу чемпионата сообщали, что клуб неоднократно обращался к властям Дагестана за материальной помощью, но ее не получили. В завершившемся 26 мая чемпионате России "Анжи" занял 15-е место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. "Анжи" рассчитывает получить лицензию для участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), решение должно быть принято 26 июня.

"Бюджет составляет 22 млн рублей, этой суммы достаточно для того, чтобы выступать во втором дивизионе, - сказал Агарагимов. - Общая сумма задолженностей перед футболистами - около 100 млн рублей. Будем постепенно гасить, может быть, в течение года закончим. У нас есть гарантии от спонсоров, это не власти Дагестана, а частные компании".

Лучшими результатами клуба являются третье место в чемпионате России сезона-2012/13 и выход в финал Кубка России (2001, 2013). "Анжи" дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2013, 2014).