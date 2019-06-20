"Краснодар" подписал контракт с футболистом сборной Нидерландов Виленой

ТАСС, 20 июня. Российский футбольный клуб "Краснодар" заключил соглашение с полузащитником нидерландского "Фейенорда" Тонни Виленой. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Детали перехода и срок контракта 24-летнего футболиста с российским клубом не разглашаются.

Вилена выступал за "Фейенорд" с 2012 года, в сезоне-2016/17 он помог клубу выиграть чемпионат Нидерландов. В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в национальном чемпионате, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. В составе сборной Нидерландов он провел 15 игр.