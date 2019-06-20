АНО "Росгонки": "Сочи Автодром" находится в прекрасном состоянии в преддверии "Формулы-1"

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. АНО "Росгонки" проверила "Сочи Автодром" в преддверии российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", оценив состояние автодрома как отличное. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов.

"Росгонки" являются промоутером Гран-при России. Этап 2019 года пройдет в Сочи с 27 по 29 сентября.

"Все отлично, чуть более трех месяцев до гонки, активно готовимся в части финализации развлекательной программы, - рассказал Титов. - Также недавно проверили состояние трассы, провели ряд работ с представителем проектировщика, устранили мелкие недочеты прошлого года. В целом состояние автодрома оценили как отличное. Активно взаимодействуем с РАФ [Российской автомобильной федерацией] для успешной организации работ спортивного и медицинского персонала, служб спасения и извлечения".

"Этим летом ждем всех на "Сочи Автодроме", чтобы протестировать наши обновленные услуги. Осенью встретимся на Гран-при России "Формулы-1", - добавил Титов.

Российский этап чемпионата мира "Формулы-1" проводится с 2014 года.