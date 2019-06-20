Тренер Медведевой Орсер приедет с фигуристкой на этап Гран-при в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Тренер Брайан Орсер приедет с фигуристкой Евгенией Медведевой на этап Гран-при в Москву. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг Международный союз конькобежцев опубликовал список спортсменов, которые примут участие в этапах Гран-при. Двукратная чемпионка мира Медведева заявлена на соревнования в Келоуне (Канада, 25-27 октября) и Москве (15-17 ноября).

"Как минимум ей надо быть готовой к любым соревнованиям, где она должна принимать участие. Конечно же, я буду с ней на обоих этапах Гран-при. Сегодня мы с ней впервые встретимся после ее приезда из Японии, где она выступала с шоу-программой. Я знаю, что она ждет с нетерпением новый сезон", - сказал Орсер.

В прошлом сезоне Медведева стала третьей на этапе в Канаде и четвертой во Франции. По результатам двух этапов, она не смогла попасть в финал Гран-при. Медведева дважды становилась победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).