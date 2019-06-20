Ласицкене выиграла турнир в Чехии, повторив лучший результат в карьере

ТАСС, 20 июня. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире в чешской Остраве.

Для победы 26-летней россиянке оказалось достаточно преодолеть высоту в 2,00 м, после чего она с первой попытки взяла высоту 2,03 м, со второй - 2,06 м, повторив свой лучший результат в карьере и установив лучший результат сезона в мире.

Затем Ласицкене предприняла попытку побить мировой рекорд, установив планку на высоте 2,10 м, однако она не смогла преодолеть эту высоту. Мировой рекорд принадлежит Стефке Костадиновой (2,09) из Болгарии, этот результат был показан 20 августа 1987 года на чемпионате мира в Риме.

Второе место на турнире в Остраве заняла Карина Таранда из Белоруссии (1,98), третьей стала австралийка Никола Макдермотт (1,96).

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.