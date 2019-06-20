МОК сформировал список кандидатов в команду беженцев на ОИ-2020

ТАСС, 20 июня. Международный олимпийский комитет (МОК) сформировал список спортсменов, которые имеют шанс выступить на Олимпийских играх в Токио в составе команды беженцев. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома рассказал президент организации Томас Бах, его слова приводит пресс-служба МОК.

Команда беженцев впервые приняла участие на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"МОК впервые сформировал список, в который вошло 37 спортсменов, десять из них выступали на Олимпийских играх - 2016. Они будут соревноваться в восьми видах спорта", - сказал Бах.

Для того, чтобы попасть в сборную, спортсмены должны иметь высокие результаты, а также наличие статуса беженца, подтвержденного ООН.

"Все спортсмены, чьи имена сегодня были оглашены, намерены войти в состав команды для участия в Играх в Токио. Эта команда является продолжением пути, который начался с первой олимпийской команды беженцев на Играх в Токио. Эта команда даст сигнал надежды всем беженцам по всему мире и будет напоминать всем о масштабах кризисного положения беженцев", - добавил глава МОК.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.