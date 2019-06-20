Тренер сборной: российским рапиристам не хватило куража, чтобы побороться за медаль ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ, 20 июня. /ТАСС/. Мужской сборной России по фехтованию на рапирах не хватило энергетики и куража, чтобы побороться за медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер команды, бронзовый призер Олимпиады-2004 Руслан Насибуллин.

В четверг команда, в состав которой вошли бронзовый призер личного турнира чемпионата, чемпион Игр-2016 в команде Алексей Черемисинов, чемпион командного турнира Олимпиады в Рио-де-Жанейро Тимур Сафин, чемпион мира - 2017 Дмитрий Жеребченко и чемпион Европы - 2016 в команде Тимур Арсланов, проиграла в полуфинале турнира сборной Франции со счетом 29:45, получив возможность побороться лишь за бронзу. Но в матче за третье место российские рапиристы уступили сборной Италии (36:45).

"Когда фехтуют примерно равные команды, сборной нужны кураж, энергетика, но у нас этого посыла не было - отфехтовали тихонько, серенько. Желание выигрывать было, но вот на дорожке оно не проявилось, - отметил тренер. - Возможно, сказалась ответственность - каждый хочет победить, вот и накрутили себя. До чемпионата мира месяц, сейчас нам надо успокоиться, проанализировать все, что происходило здесь, в Дюссельдорфе, понять, как правильно подвести сборную к чемпионату в Будапеште".

В личном турнире бронзовым призером стал Алексей Черемисинов, Арсланов во втором туре уступил Гароццо - 7:15, Сафин в 1/8 финала проиграл французу Энцо Лефору (7:15), Жеребченко уступил нынешнему чемпиону Европы итальянцу Алессио Фокони (7:15). "Рад, что Черемисинов принес команде медаль, но в полуфинале он ничего не смог противопоставить Факони - итальянец набрал хорошую форму, думаю, он переживает свой расцвет. Арсланов не справился с Гароццо, Сафин шел неплохо, но показал, что психологически был не готов к борьбе с Лефором, Жеребченко провел сильные бои, но также попал на Факони, проиграв неверной тактикой", - добавил тренер.

Золото чемпионата Европы в фехтовании на рапирах среди команд выиграла сборная Франции, победившая команду Германии со счетом 45:26.