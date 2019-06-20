Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию

В составе российской команды выступали Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина. В финале россиянки одержали победу над командой Венгрии со счетом 45:34. В противостоянии за третье место сборная Франции оказалась сильнее команды Италии - 45:42.

Для сборной России эта медаль стала шестой на турнире, ранее российские фехтовальщики завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.

Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой (в личном и командном первенстве), чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы, победительницей Универсиады 2013 года в Казани в командных соревнованиях. Великая выиграла одну золотую медаль Олимпийских игр 2016 года в командном турнире, также она является семикратной чемпионкой мира (пять побед - в командном, две - в личном турнире), 14-кратной чемпионкой Европы (восемь - в командном, пять - в личном первенстве). Позднякова становилась чемпионкой мира в личном турнире, двукратной чемпионкой Европы в команде. Никитина пять раз выигрывала золото чемпионатов мира среди юниоров и кадетов (три - в командном, два - в личном первенстве).

Российские саблистки в командном турнире чемпионатов Европы с 2009 года неизменно занимают место в призовой тройке. В предыдущий раз россиянки остались без медалей на европейском первенстве 2008 года, когда Екатерина Дьяченко, Екатерина Федоркина, Елена Нечаева и Великая заняли пятое место. С тех пор российская команда выиграла семь золотых, три серебряные и одну бронзовую награду.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 22 июня.