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"Истанбул Башакшехир" объявил об уходе футболиста сборной России Кудряшова

Защитник перешел в турецкий клуб зимой 2018 года из "Рубина"

ТАСС, 20 июня. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул турецкий "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы хотели бы поблагодарить российского футболиста Федора Кудряшова за его вклад в результаты команды", - говорится в сообщении.

Кудряшову 32 года, он перешел в "Истанбул Башакшехир" зимой 2018 года из казанского "Рубина". В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском "Спартаке", грозненском "Тереке", "Ростове", "Химках", "Томи" и "Краснодаре". В составе сборной России он провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.

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