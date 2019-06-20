"Истанбул Башакшехир" объявил об уходе футболиста сборной России Кудряшова

ТАСС, 20 июня. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул турецкий "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы хотели бы поблагодарить российского футболиста Федора Кудряшова за его вклад в результаты команды", - говорится в сообщении.

Кудряшову 32 года, он перешел в "Истанбул Башакшехир" зимой 2018 года из казанского "Рубина". В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском "Спартаке", грозненском "Тереке", "Ростове", "Химках", "Томи" и "Краснодаре". В составе сборной России он провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.