Егорян: российские саблистки решили главную задачу на ЧЕ, выиграв командный турнир

В составе российской команды выступали Софья Великая, Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина, первой встречу начала Великая, а финальный укол нанесла Егорян. Команда ни разу не позволила соперницам выйти вперед по ходу встречи, которая завершилась со счетом 45:34. Саблистки принесли сборной России шестую медаль на чемпионате, теперь российская команда идет на третьем месте в общекомандном зачете.

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян сожалеет, что провалила личные соревнования на чемпионате Европы - 2019 в Дюссельдорфе, однако сэкономленные силы помогли женской сборной решить основную задачу на турнире и выиграть командное золото. Об этом Егорян рассказала ТАСС после победы команды в финале над сборной Венгрии.

"Акцент на этом квалификационном к Играм чемпионате делался именно на командный турнир. Мы очень сильно хотим отобраться на Олимпиаду, это был для нас главный вопрос. Обидно и досадно, что я полностью провалила личные соревнования (россиянка выбыла из борьбы в первом круге - прим. ТАСС), но у меня остались силы на командные соревнования, а командная медаль сейчас важнее, чем личная", - рассказала Егорян.

В конце финала Егорян не смогла сдержать торжествующего крика, а гимн России на пьедестале почета исполняла охрипшим голосом. "Голос я еще вчера сорвала, когда болела за наших саблистов Камиля Ибрагимова и Вениамина Решетникова, поэтому сегодня кричать уже не могла. Но в конце эмоции все-таки взяли верх - это командный турнир, пока 45 на табло не высветится, ты еще не победил. Мы едем домой с золотом", - отметила 25-летняя спортсменка.

Комментируя свои личные планы, Егорян рассказала, что она полностью вернулась в спорт: "У меня было много проблем со здоровьем, я не могла себе позволить тренироваться. Я уходила, но рвалась в спорт, а когда начинала тренироваться, то начинались проблемы. Сейчас я, наконец, могу стабильно тренироваться, спокойно работать, двигаюсь только на повышение, никаких послаблений, только вперед".

Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой (в личном и командном первенстве), чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы, победительницей Универсиады 2013 года в Казани в командных соревнованиях.