Великая: российские саблистки реализовали не весь свой потенциал на ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на саблях, завоевавшая на чемпионате Европы в Дюссельдорфе командное золото, реализовала на турнире не весь свой потенциал. Об этом ТАСС после победы в финале рассказала олимпийская чемпионка Софья Великая.

"Для нас это важный чемпионат Европы, и не только тем, что он является отборочным на Олимпиаду. У нас это четырехлетие складывалось довольно сложно, были разные команды - я вернулась позже на полсезона олимпийского цикла, был перерыв у Яны Егорян, но вот сегодня все, кто фехтовал здесь в команде, претендуют на участие в Играх", - рассказала Великая.

"Я не могу сказать, что это наш стопроцентный результат, у нас есть резерв. Я считаю, здесь отлично выступила Ольга Никитина (20-летняя воспитанница ЦСКА - прим. ТАСС) - дебютантка чемпионата не испугалась, делала приемы, показала психологическую стабильность. Есть у нас и Светлана Шевелева, которая в этом году здесь, на чемпионате Европы, не выступала", - отметила Великая.

"Сегодня у нас были разные бои - мы выигрывали, проигрывали, догоняли, но поддерживали друг друга. Это очень важно для наших дальнейших результатов, дальнейшей совместной работы. Есть и много ошибок, которые нужно исправлять, когда мы сможем их контролировать, результат будет стабильным", - подчеркнула 34-летняя спортсменка.

Комментируя личный итог выступления на чемпионате, Великая - лидер мирового рейтинга, завоевавшая бронзу в индивидуальном турнире, сказала: "Я ценю любую медаль, я набрала достаточный рейтинг в личном турнире, чтобы фехтовать в удовольствие, набираться опыта с разными соперницами, использовать его в командных соревнованиях на короткие пять ударов. Я часто начинаю командную борьбу, задаю ритм, если буду проигрывать со счетом 0:5, команда сделает больше ошибок".