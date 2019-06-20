Драфт новичков НХЛ с участием российских игроков состоится в Ванкувере

ТАСС, 21 июня. Церемония драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет на "Рождерс-Арене" в канадском Ванкувере 21 и 22 июня. Первый раунд выбора новичков начнется в ночь на субботу в 03:00 по московскому времени.

Согласно регламенту НХЛ, на драфт будут допущены хоккеисты, родившиеся между 1 января 1999 года и 15 сентября 2001-го, игроки не из Северной Америки 1998 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ - 2017, но не подписавшие контракты с клубами.

Драфт-лотерея (выбор клубов, которые получили первые номера на драфте) состоялась 9 апреля. По ее итогам право первого выбора в лотерее получила команда "Нью-Джерси". Вторыми будут выбирать "Рейнджерс", третьими - "Чикаго".

Первый раунд состоится в ночь на субботу, в нем не примут участия клубы "Коламбус", "Сан-Хосе", "Сент-Луис" и "Торонто". Эти команды обменяли право выбора на драфте, получив взамен игроков.

Американец Хьюз или финн Какко

Борьбу за право быть выбранным первым на драфте поведут американец Джек Хьюз (рост - 178 см, вес - 77 кг) и финн Каапо Какко (рост - 188 см, вес - 87 кг). Хьюз располагается на первом месте в итоговом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых североамериканских игроков, а Какко лидирует среди хоккеистов, родившихся в Европе. 18-летний Хьюз выступает в Главной юниорской лиге США, где в 24 матчах он набрал 48 (12 шайб + 36 голевых передач) очков.

Хьюз в нынешнем сезоне выступал на взрослом, молодежном (игроки до 20 лет) и юниорском (игроки до 18 лет) чемпионатах мира. Но не помог сборной США одержать победу ни на одном из турниров. Хьюз набрал 20 (7+9) очков на юниорском чемпионате мира, где его команда завоевала бронзовые медали. По ходу молодежного чемпионата мира фаворит предстоящего драфта получил травму, проведя четыре игры, в которых отдал четыре голевые передачи.

На взрослом мировом первенстве в Братиславе американец провел только одну хорошую игру - в четвертьфинале со сборной России (3:4). В том матче он отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком в составе своей команды. На групповом этапе Хьюз не сумел отметиться заброшенной шайбой, отдав одну результативную передачу.

Какко провел весь сезон на взрослом уровне, выступая в чемпионате Финляндии за ТПС. 18-летний финн набрал 38 (22+16) очков в 45 матчах. Какко не принимал участия в юниорском чемпионате мира, так как находился на сборах главной команды для подготовки к мировому первенству в Братиславе, которое завершилось победой финской сборной. Какко забросил на турнире шесть шайб и отдал одну результативную передачу в 10 играх.

На молодежном чемпионате мира в Канаде Какко стал автором победной шайбы в ворота сборной США в финале первенства, всего на турнире он набрал 5 (2+3) очков. Какко в составе финской сборной выиграл уже все возможные чемпионаты мира, в 2018 году на юниорском чемпионате мира в России он также привел свою команду к победе, в финале обыграв американцев, в составе которых выступал и Хьюз. В решающем матче Какко отличился заброшенной шайбой.

Беспроигрышный вариант

Несмотря на все преимущества правого нападающего Какко, центральный форвард Хьюз является более ценным активом на перспективу. Однако то, что проходит в матчах среди 18-летних игроков (Хьюз является продуктом программы развития национальных сборных), не всегда получается во взрослом хоккее. "Нью-Джерси" в XXI веке трижды выбирал в топ-10 и всякий раз драфтовал европейских хоккеистов - в 2011-м году шведского защитника Адама Ларссона (4-й номер), в 2015-м - чешского нападающего Павела Заху (6-й номер), в 2017-м - швейцарца Нико Хишира.

В составе "Нью-Джерси" на данный момент имеется дефицит правых крайних нападающих. Из игроков, которые стабильно выступают на высоком уровне можно назвать только Кайла Палмьери, поэтому Какко вполне может занять место во втором звене. На позиции центрфорвардов в прошедшем сезоне действовали Хишир, Заха, Трэвис Зэйджак и Блэйк Коулмен. Элитными центрами на данный момент нельзя назвать никого из них, при этом Хишир и Коулмен продолжают прогрессировать, а Зэйджак хорошо выполняет оборонительные функции.

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро отметил, что клуб от права первого выбора не проиграет при любом решении. При этом функционер воздержался от комментариев, кто пополнит состав "Нью-Джерси". Букмекеры и авторитетные североамериканские эксперты считают большим фаворитом Хьюза.

Когда выберут Подколзина?

Вторую позицию в рейтинге центрального скаутского бюро среди европейских полевых игроков занимает российский нападающий Василий Подколзин. 17-летний форвард в минувшем сезоне выступал в ряде турниров. В августе 2018 года он играл в Эдмонтоне на Кубке Глинки-Гретцки, где в пяти матчах форвард забросил восемь шайб, став лучшим снайпером турнира, и набрал 11 очков. Команда заняла третье место на турнире.

В чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате за петербургский клуб "СКА-Нева", набрав пять (2+3) очков. На его счету также 12 игр в регулярном сезоне МХЛ (СКА-1946) и восемь (6+2) баллов за результативность. В этом году нападающий также дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - в составе СКА он сыграл три матча, не набрав очков.

В январе Подколзин стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Ванкувере, где отдал три голевые передачи. Международный сезон для него завершился в апреле мировым первенством среди юниорских команд, где он заработал четыре (1+3) балла в семи встречах, стал серебряным призером. Подколзин имеет хорошую технику, не уступает и в силовой борьбе, способен исполнять в команде практически любую роль. Отбросить на поздние номера выбора российского хоккеиста на драфте может тот факт, что он имеет действующий контракт с петербургским СКА сроком на два года, который игрок намерен полностью отработать.

"Подколзин - фантастический командный игрок. В этом сезоне он показал, что может великолепно играть как в атаке, так и в обороне. Он очень ответственно относится к своим обязанностям в защите. Это силовой нападающий с отличным катанием", - отметил директор европейского отдела центрального скаутского бюро Горан Штубб.

Шансы быть выбранными в первом раунде есть у защитника Данилы Мисюля, который провел 46 игр в регулярном чемпионате КХЛ за ярославский "Локомотив". Может на это рассчитывать и нападающий Илья Алексеев, выступавший за молодежную команду "Локо". Оба игрока входят в топ-10 рейтинга центрального скаутского бюро среди полевых европейских хоккеистов. Лидирует в аналогичном рейтинге среди европейских вратарей 19-летний Петр Кочетков, признанный лучшим вратарем молодежного чемпионата мира.

Выйдет на драфт и Данил Антропов - сын казахстанского хоккеиста Николая Антропова, который провел в НХЛ 788 матчей и набрал 465 (193+272) очков. Ожидается, что Данил будет выбран в третьем-четвертом раундах. Прошедший сезон левый нападающий провел в Юниорской лиге Онтарио за команду "Ошава" и набрал 52 (15+37) очка в 66 играх. Клуб "Торонто", за который девять сезонов провел Антропов-старший, имеет два пика в четвертом раунде.